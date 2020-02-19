Баканов заявляет о непричастности сотрудников СБУ к делу Шеремета

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет о непричастности сотрудников СБУ к делу об убийстве журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета.



Об этом он сказал Українським Новинам.



"Эта информация не отвечает действительности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной причастности сотрудников службы к делу Шеремета.



По его словам, разговоры сотрудников СБУ с фигурантами дела Шеремета не означают, что они каким-то образом причастны к делу об убийстве журналиста.



Также он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи, обнародованной, бывшим заместителем председателя Администрации Президента Андреем Портновым.



"Пожалуйста. Никто не запрещает", - отметил глава СБУ.

