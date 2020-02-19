В Харьковской области под лед провалились 5 рыбаков, один погиб

Во вторник на водоемах Харьковской области под лед провалились 5 рыбаков, четверых из них удалось спасти, один погиб.



Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в г.Богодухов под лед провалились два человека.



"Один из рыбаков сразу утонул (мужчина 1967 г.р. житель с. Шейчино Богодуховского района). Другого мужчину (1963 г.р. жителя Харькова), другие рыбаки спасли совместно с работниками ГСЧС", - говорится в сообщение.



Второй случай произошел в с.Ольховка. В 12:12 в Службу спасения поступило сообщение, что на местном пруду под лед провалились 3 рыбака. Двух из них удалось спасти другим рыбакам. На момент прибытия спасателей третий был в 15 метрах от берега по грудь в воде.



"Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели использовали пожарные лестницы и спасательные веревки. Добравшись до пострадавшего, спасатели вытащили его из ледяной воды и доставили на берег", - говорится в сообщении пресс-службы.



Все трое мужчин (один местный житель и два харьковчанина) были доставлены в больницу в Харьков.

