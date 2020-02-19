Самолет с украинцами из Китая прилетит во Львов

Рейс авиакомпании SkyUp с украинцами из Китая 20 февраля прибудет во Львов, сообщает avianews.com. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.



В то же время, губернатор Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области не планируют размещать эвакуированных украинцев.



"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - написал глава Львовской ОГА в Facebook.



При этом Козицкий отметил, что область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.

