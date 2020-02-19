Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается - дипломат США

Международные организации готовы продолжить обсуждение возможности направления миротворческой миссии ООН на восток Украины, однако пока дискуссии о такой миссии не ведутся, сообщил во вторник постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.



"Я знаю о возможности такой миротворческой миссии ООН, она обсуждалась в прошлом году, но никто не смог прийти к какой-то четкой договоренности. Мне неизвестно о каких-то текущих дискуссиях по этой теме", - заявил Гилмор, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, поддерживают ли США миротворческую миссию ООН в Украине.



"Все международные организации: ООН и ОБСЕ с удовольствием бы продолжили это обсуждение, но пока что оно не ведется", - подчеркнул постпред США при ОБСЕ.



Ранее Россия поддержала идею размещения миссии ООН на востоке Украины, но лишь для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.



Киев и страны Запада, напротив, выступают за полноформатное функционирование "голубых касок" на Донбассе.

