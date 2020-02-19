Украина просит ЕС безотлагательно обсудить обострение ситуации на Донбассе

Украина просит ЕС безотлагательно обсудить обострение ситуации на Донбассе

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий просит руководство Евросоюза безотлагательно рассмотреть ситуацию на востоке Украины в свете последней ее эскалации.

Как сообщили во вторник в Брюсселе в представительстве Украины при ЕС агентству "Интерфакс-Украина", посол Украины, в частности, обратился к высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю и к Комитету ЕС по вопросам политики и безопасности с просьбой безотлагательно обсудить обострение ситуации на Донбассе.

Кроме того, с аналогичной просьбой Точицкий обратился к ряду депутатов Европейского парламента. Также миссия Украины при ЕС находится в постоянном контакте с Военным комитетом ЕС.