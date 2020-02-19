Украина просит ЕС безотлагательно обсудить обострение ситуации на Донбассе

Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий просит руководство Евросоюза безотлагательно рассмотреть ситуацию на востоке Украины в свете последней ее эскалации.



Как сообщили во вторник в Брюсселе в представительстве Украины при ЕС агентству "Интерфакс-Украина", посол Украины, в частности, обратился к высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю и к Комитету ЕС по вопросам политики и безопасности с просьбой безотлагательно обсудить обострение ситуации на Донбассе.



Кроме того, с аналогичной просьбой Точицкий обратился к ряду депутатов Европейского парламента. Также миссия Украины при ЕС находится в постоянном контакте с Военным комитетом ЕС.

