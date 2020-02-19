В Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию фильма с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальной странице ведомства.



Отмечается, что в 2019 году под запрет попали пять лент. Их запрещено распространять и демонстрировать в кинотеатрах, на телевидении и для любых других коммерческих целей.



Три фильма были запрещены на основании приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".



Так фильм Мачете нельзя показывать из-за Стивена Сигала, а ленту Сорванцы из Тимпельбаха из-за Жерара Депардье.



Российский фильм Восемь первых свиданий попал под запрет из-за актрисы Екатерины Варнавы. В этом фильме также сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, выступивший также одним из продюсеров и сценаристов ленты.



В список попали еще два российских фильма: Я так не думаю и Стрела.

