Профессиональный ремонт АКПП Ленд Ровер
Качественно выполненный ремонт АКПП автомобиля в профессиональном сервисном центре Land Rover — залог беспроблемного передвижения. Основное направление деятельности автомастерской: диагностика и обнаружением явных/скрытых неисправностей с их дальнейшим устранением.
Коробка-автомат — важнейшая система современного авто, предполагающая использование определенных режимов для комфортного управления. Ее преимущества:
- контроль езды электроникой;
- упрощенный способ вождения;
- плавность движения.
Land Rover относится к элитным автомобилям, отличающимся высоким уровнем комфортабельности, поэтому ощутимые вибрации при работе трансмиссии недопустимы. Рывки при переключении скоростей и выдача электроникой соответствующей ошибки, пробуксовка авто, появление сторонних шумов или протечка масла — все это может говорить о поломке и необходимости ремонта АКПП автомобиля Ленд Ровер.
При выходе коробки-автомат из строя потребуется проведение компетентной диагностики с последующим устранением поломки. Обращение в надежную автомастерскую в таком случае будет наиболее разумным решением. Пытаясь самостоятельно устранить неполадку, можно вызвать более серьезные проблемы, чреватые излишними финансовыми расходами. Квалифицированные специалисты, владеющие необходимым оборудованием и навыками, выполнят работы любой сложности, оперативно устранив проблему с вашим авто. Ремонт АКПП автомобиля Land Rover в профессиональном сервисном центре — это профессионально, быстро и надежно!
Алгоритм действий при ремонте АКПП Ленд Ровера
- Автоматическая коробка снимается с автомобиля.
- Проводится внешний осмотр узла.
- С помощью узкоспециализированного оборудования диагностируется неисправность.
- Поломка устраняется, меняются изношенные детали.
- Восстановленная КПП устанавливается на автомобиль и тестируется.
Регулярная профилактика (очистка магнита и автомата, промывка радиатора коробки и замена масла) позволит продлить эксплуатационный срок трансмиссии. Мастера профессионально выполнят профилактику, правильно подберут масло для замены с учетом степени вязкости и сезона.
Почему именно профессионалы?
Своевременно выполненный ремонт АКПП Ленд Ровера продлит срок службы коробки, обеспечив комфортную езду. Вовремя устранив небольшую неисправность, можно предотвратить более неблагоприятные последствия. Специалисты автотехслужбы справятся с поломкой любого уровня сложности, владея для этого всем необходимым:
- квалификацией и допусками;
- современным оснащением;
- оригинальными запасными частями.
Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с их скоростью и сложностью, стоимостью замененных деталей и дополнительных операций. Воспользовавшись услугами специализированного автоцентра, вы можете рассчитывать на высококачественный сервис с оптимальным соотношением цены и качества!