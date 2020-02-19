Профессиональный ремонт АКПП Ленд Ровер

Качественно выполненный ремонт АКПП автомобиля в профессиональном сервисном центре Land Rover — залог беспроблемного передвижения. Основное направление деятельности автомастерской: диагностика и обнаружением явных/скрытых неисправностей с их дальнейшим устранением.





Коробка-автомат — важнейшая система современного авто, предполагающая использование определенных режимов для комфортного управления. Ее преимущества:

контроль езды электроникой;

упрощенный способ вождения;

плавность движения.

Land Rover относится к элитным автомобилям, отличающимся высоким уровнем комфортабельности, поэтому ощутимые вибрации при работе трансмиссии недопустимы. Рывки при переключении скоростей и выдача электроникой соответствующей ошибки, пробуксовка авто, появление сторонних шумов или протечка масла — все это может говорить о поломке и необходимости ремонта АКПП автомобиля Ленд Ровер.

При выходе коробки-автомат из строя потребуется проведение компетентной диагностики с последующим устранением поломки. Обращение в надежную автомастерскую в таком случае будет наиболее разумным решением. Пытаясь самостоятельно устранить неполадку, можно вызвать более серьезные проблемы, чреватые излишними финансовыми расходами. Квалифицированные специалисты, владеющие необходимым оборудованием и навыками, выполнят работы любой сложности, оперативно устранив проблему с вашим авто. Ремонт АКПП автомобиля Land Rover в профессиональном сервисном центре — это профессионально, быстро и надежно!

Алгоритм действий при ремонте АКПП Ленд Ровера

Автоматическая коробка снимается с автомобиля.

Проводится внешний осмотр узла.

С помощью узкоспециализированного оборудования диагностируется неисправность.

Поломка устраняется, меняются изношенные детали.

Восстановленная КПП устанавливается на автомобиль и тестируется.

Регулярная профилактика (очистка магнита и автомата, промывка радиатора коробки и замена масла) позволит продлить эксплуатационный срок трансмиссии. Мастера профессионально выполнят профилактику, правильно подберут масло для замены с учетом степени вязкости и сезона.

Почему именно профессионалы?

Своевременно выполненный ремонт АКПП Ленд Ровера продлит срок службы коробки, обеспечив комфортную езду. Вовремя устранив небольшую неисправность, можно предотвратить более неблагоприятные последствия. Специалисты автотехслужбы справятся с поломкой любого уровня сложности, владея для этого всем необходимым:

квалификацией и допусками;

современным оснащением;

оригинальными запасными частями.

Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с их скоростью и сложностью, стоимостью замененных деталей и дополнительных операций. Воспользовавшись услугами специализированного автоцентра, вы можете рассчитывать на высококачественный сервис с оптимальным соотношением цены и качества!