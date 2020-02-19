Суд оставил Пашинского под домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщила во вторник пресс-служба суда.



Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры ранее оставил Пашинского под домашним арестом до 27 марта. Защита экс-депутата подала апелляцию.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.



Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.



В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.

