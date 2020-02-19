Гражданам Китая запретили въезд в Россию

Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.



Отмечается, что также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



