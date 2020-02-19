В МИД ДНР оценили предложенный Киевом закон о "коллаборантах"

Предложенный главой МВД Арсеном Аваковым закон о "коллаборантах" противоречит минским соглашениям, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.



Ранее Аваков назвал закон об амнистии участников конфликта в Донбассе законом о "коллаборантах", он также настаивает на его принятии до проведения выборов в регионе. Согласно минским договоренностям, власти Украины обязаны принять закон, освобождающий от наказания, преследования и дискриминации участников конфликта в Донбассе.



"Украинские власти вновь пытаются подменить содержание своих политических обязательств, изменив их смысл до полностью обратного. Инициатива министра внутренних дел Авакова о намерении принять некий "закон о коллаборантах", подразумевающий фильтрацию населения и уголовное преследование для его значительной части, полностью оторвана от реальности", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.



Она отметила, что "данный механизм полностью противоречит логике и смыслу резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения как обязательные к исполнению". "В соответствии с пунктом пять комплекса мер, Украина обязалась предоставить амнистию всем участникам событий 2014 года. При этом проводить прямое равенство между этим законом и законом об амнистии – это верх лицемерия", - добавила Никонорова.

