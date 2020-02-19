Рябошапка опроверг слухи о том, что собирается в отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что не собирается уходить в отставку и назвал слухи о своем увольнении провокацией. "Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы являемся не удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - заявил Рябошапка...

..., его слова приводит сайт офиса генпрокурора. Также в комментарии офиса уточняется, что распространяемые слухи о кадровых изменениях в офисе генерального прокурора являются ложными.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволили главу офиса президента Андрея Богдана и назначил на его место Андрея Ермака. После этого издание "Страна" со ссылкой на собственные источники сообщило о возможной скорой отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.



Во вторник, 18 февраля, информация о возможной отставке Рябошапки снова появилась в ряде украинских СМИ. В этот раз сообщалось, что Рябошапка решил подать заявление об отставке после встречи с президентом.

