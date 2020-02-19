Интересные факты о лечении различных заболеваний в Израиле

Многие люди, проживающие в различных уголках мира, доверяют свое здоровье израильским медикам. В этой стране врачебная наука предусматривает внедрение новых эффективных технологий. При этом ценовые тарифы на лечение выгодно отличаются от сумм, которые выставляются известными клиниками Европы или США. Подробную информацию о стоимости лечении в Израиле можно узнать на сайте https://assuta-clinic.org.il/ceny/.

Преимущества посещения израильских медицинских центров

Активное посещение медицинских центров Израиля объясняется также отсутствием необходимости оформлять специальную визу. Перелет занимает не более трех часов. Люди, которые нуждаются в заграничном лечении, практически не ощущают разности менталитета, так как около 1/8 части жителей страны переехали на постоянное жительство из бывшего СССР.

Пациентам обеспечивается качественное лечение в Израиле различных болезней. Популярными услугами считается:

борьба с онкологическими недугами;



устранение проблем с функционированием сердечно-сосудистой системы;



восстановление функционирования органов ЖКТ;



общее укрепление организма.

Для установления точного диагноза используется новейшее оборудование. Пациентам обеспечиваются не только качественные медицинские манипуляции, но и эффективная реабилитация. Положительные отзывы о лечении в Израиле оставляют практически все пациенты. Стоимость врачебных процедур строго контролируется государством, поэтому они отличаются фиксированными параметрами. Медики предпочитают использовать малотравматичные методы лечения пациентов.





Медицина Израиля – гарантия быстрого выздоровления

Во всех ведущих клиниках страны постоянно обновляется врачебное оборудование. В процессе выполнения сложных операций медицина Израиля использует роботизированные системы Да Винчи, а также фармакологические препараты с минимальным количеством побочных эффектов. Законодательством предусмотрена индивидуальная ответственность врачей за неправильное лечение пациентов, поэтому ошибки в выборе медицинских методов практически исключаются. К услугам посетителей из других стран предоставляются комфортные палаты и профессиональные переводчики.

В онлайн-режиме можно узнать, сколько стоит лечение в Израиле в выбранной клинике. Климат страны оказывает благотворное воздействие на общее состояние человеческого организма. Поэтому многие гости страны предпочитают сочетать медицинские процедуры с отдыхом на Мертвом море. Для иностранных пациентов не предусмотрена предоплата. Полный расчет с клиникой проводится после окончания курса лечения.