Раскрыта тайна появления жизни

Международная группа ученых раскрыла тайну появления жизни, определив основное условие появления живых сущностей, обладающих дарвиновскими свойствами, то есть участвующих в эволюционном процессе. По мнению исследователей, эволюция становится возможной при определенных экологических условиях. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Как считают специалисты, первоначально неживые объекты начинают приобретать свойства живого, когда определенные экологические обстоятельства начинают «навязывать» дарвиновские свойства — изменчивость, размножение и наследственность. Ученые называли эти условия «экологическими лесами» (ecological scaffolding), относя к ним неравномерно распределенные ресурсы и рассредоточение объектов между ними.



Сами живые объекты состоят из взаимодействующих частиц. Например, хромосомы состоят из генов, многоклеточные организмы — из клеток, а колонии насекомых — из отдельных организмов. Чтобы переход на более сложный уровень осуществился, необходимо, чтобы компоненты этих объектов участвовали в процессе эволюции. Это относится и к сложным молекулам, которые, как считается, участвовали в пребиотическом естественном отборе до появления первых клеток.

