Польша призвала Россию прекратить агрессию против Украины

В связи с последними событиями на Донбассе Министерство иностранных дел (МИД) Польши призвало Россию прекратить агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.



Как сообщается, МИД Польши призывает Россию прекратить агрессию против Украины и вывести вооруженные формирования из оккупированной части Донбасса и безоговорочно выполнить минские соглашения. Как отметили в ведомстве, наступление вблизи Золотого вредит динамике урегулирования конфликта.



"Атаки со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований происходят в период, когда благодаря усилиям в рамках нормандского формата и конструктивной позиции президента Владимира Зеленского, процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику", - отметили в МИД Польши.

