Как получить образование в заграничной магистратуре

Талантливые студенты имеют возможность продолжать обучение в заграничной магистратуре. В различных уголках мира есть престижные вузы, предлагающие свои услуги по подготовке специалистов с высокой профессиональной квалификацией. Для поступления абитуриентам необходимо подготовить установленный администрацией учебного заведения пакет документов и подтвердить уровень своих знаний путем сдачи экзаменов.

Примерный перечень документов для поступления в магистратуру

Любая магистратура за границей предусматривает сбор большого количества документов. Поэтому рекомендуется заниматься их подготовкой заблаговременно. В университетах различных стран перечень может отличаться, но обязательно нужно предоставить:

диплом об окончании отечественного вуза;



документ, подтверждающий свободное владение иностранным языков, на котором будет проходить дальнейшее обучение;



рекомендательное письмо от администрации учебного заведения;



текстовую заявку от студента с мотивацией о причине и цели дальнейшего образования;



резюме;



научные статьи, написанные абитуриентом лично или в соавторстве с другими людьми.

В пакет документов обязательно включается список наград или знаков отличия, полученных во время учебы в вузе.

Как правильно выбрать страну для иностранного обучения

сумма, которую необходимо внести за обучение;



сроки подачи документов;



условия проживания;



возможность дальнейшего трудоустройства;



оплата за прохождение практики.

При выборе страны для обучения в магистратуре учитываются различные критерии:

Рекомендуется начинать подготовку к прохождению магистратуры за 10-12 месяцев до начала учебного года. Преимущество отдается студентам, безупречно владеющим иностранным языком и имеющим определенные достижения в выбранном научном направлении. Основным преимуществом выбора европейских стран для учебы является ценовая доступность и лояльные условия поступления. Выпускникам гарантируется получение знаний, которые высоко ценятся в любой стране мира.

В большинстве стран Европы студентам предоставляется возможность работать параллельно с получением диплома и получать хорошую финансовую поддержку. В Америке диплом магистра обойдется гораздо дороже. Но при этом все выпускники получают шанс на успешное трудоустройство. Высшее образование в США предусматривает самостоятельный выбор программы обучения.