Как получить образование в заграничной магистратуре
Талантливые студенты имеют возможность продолжать обучение в заграничной магистратуре. В различных уголках мира есть престижные вузы, предлагающие свои услуги по подготовке специалистов с высокой профессиональной квалификацией. Для поступления абитуриентам необходимо подготовить установленный администрацией учебного заведения пакет документов и подтвердить уровень своих знаний путем сдачи экзаменов.
Примерный перечень документов для поступления в магистратуру
Любая магистратура за границей предусматривает сбор большого количества документов. Поэтому рекомендуется заниматься их подготовкой заблаговременно. В университетах различных стран перечень может отличаться, но обязательно нужно предоставить:
- диплом об окончании отечественного вуза;
- документ, подтверждающий свободное владение иностранным языков, на котором будет проходить дальнейшее обучение;
- рекомендательное письмо от администрации учебного заведения;
- текстовую заявку от студента с мотивацией о причине и цели дальнейшего образования;
- резюме;
- научные статьи, написанные абитуриентом лично или в соавторстве с другими людьми.
В пакет документов обязательно включается список наград или знаков отличия, полученных во время учебы в вузе.
Как правильно выбрать страну для иностранного обученияПри выборе страны для обучения в магистратуре учитываются различные критерии:
- сумма, которую необходимо внести за обучение;
- сроки подачи документов;
- условия проживания;
- возможность дальнейшего трудоустройства;
- оплата за прохождение практики.
Рекомендуется начинать подготовку к прохождению магистратуры за 10-12 месяцев до начала учебного года. Преимущество отдается студентам, безупречно владеющим иностранным языком и имеющим определенные достижения в выбранном научном направлении. Основным преимуществом выбора европейских стран для учебы является ценовая доступность и лояльные условия поступления. Выпускникам гарантируется получение знаний, которые высоко ценятся в любой стране мира.
В большинстве стран Европы студентам предоставляется возможность работать параллельно с получением диплома и получать хорошую финансовую поддержку. В Америке диплом магистра обойдется гораздо дороже. Но при этом все выпускники получают шанс на успешное трудоустройство. Высшее образование в США предусматривает самостоятельный выбор программы обучения.