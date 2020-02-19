ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 2000 взрывов

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 2000 взрывов

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов на Донбассе, где накануне произошло наступление боевиков. Об этом сообщила пресс-служба миссии. Как говорится в отчете, утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной...

...а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов. В 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник.

"В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника", - отметили в пресс-службе.

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.