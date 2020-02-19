ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 2000 взрывов

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов на Донбассе, где накануне произошло наступление боевиков. Об этом сообщила пресс-служба миссии. Как говорится в отчете, утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной...



...а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов. В 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник.



"В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника", - отметили в пресс-службе.



СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

