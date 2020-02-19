Британия после Brexit меняет "визовые" правила

Всем желающим работать в Великобритании иностранцам придётся проходить оценку квалификации, не получившие достаточное количество баллов рабочие, визы в страну получать не будут.



Об этом сообщает ВВС.



«В соответствии с иммиграционными планами после Brexit, представленными правительством (Великобритании - ред.), низкоквалифицированные рабочие не будут получать визы», - говорится в сообщении.



Британское правительство стремится сократить общую миграцию в страну, создав иммиграционную систему, основанную на баллах.



Согласно этой схеме, иностранные работники, которые хотят приехать в Великобританию, должны будут говорить по-английски и предлагать квалифицированные услуги.



В общей сложности иммигранты должны набрать 70 баллов, чтобы иметь возможность работать в Великобритании, причем баллы начисляются как за квалификацию, так и предлагаемый оклад и работу в секторе с дефицитом.



Правительство страны призывает работодателей «отказаться» от «дешевой рабочей силы» из Европы и инвестировать в сохранение персонала и развитие технологий автоматизации.



Как сообщал Укринформ, Великобритания вышла из Евросоюза 1 февраля 2019 года.

