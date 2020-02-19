Франция решила закрыть старейшую АЭС

Власти Франции к середине лета прекратят работу старейшей в стране АЭС Фессенхайм. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 19 февраля, в официальном государственном вестнике Journal officiel.



"Тема: отмена лицензии на эксплуатацию атомной электростанции в Фессенхайме. <...> Текст вступает в силу с 22 февраля 2020 года для реактора номер 1 и с 30 июня для реактора номер 2", - гласит текст послания.



Два реактора АЭС будут остановлены в конце февраля и в конце июня.



"Это событие... является первым шагом по воплощению энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году", - говорится в коммюнике правительства.



АЭС Фессенхайм была введена в эксплуатацию 1 января 1977 года. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако сроки переносились уже несколько раз.

