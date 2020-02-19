SpaceX займется космическим туризмом

SpaceX договорилась с компанией Space Adventures о туристическом орбитальном полете для четырех человек, сообщает Space.com.



Для полета будут использовать пилотируемый корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9.



Туристы не посетят МКС, Dragon останется на орбите как свободно летающий аппарат.



Предварительно первая туристическая миссия запланирована на конец 2021 года.



Crew Dragon — корабль, который SpaceX разработала для NASA по программе пилотируемых полетов, аппарат хотят использовать в том числе для отправки астронавтов на МКС (сейчас это делают только российские «Союзы»).



NASA еще не дало официального разрешения SpaceX на пилотируемые полеты, срок тестовой миссии с астронавтами несколько раз сдвигали. По данным Technica, первый тестовый запуск пройдет 7 мая 2020 года, на борту Crew Dragon будут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

