Кабмин утвердил безвиз с еще одной страной

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании утвердил соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.



"Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - написал Гончарук.



По его словам, посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение.



Гренада - островное государство в Карибском море, включая, собственно, Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока. Гренада - остров вулканического происхождения.

