В Украине ни одного случая заболевания коронавирусом - Минздрав

По состоянию на 19 февраля в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19, который распространился в Китае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - говорится в сообщении.



Граждан Украины и иностранцев с КНР в Украину эвакуирует 20 февраля чартерный самолет. Его команда будет состоять из 16 членов экипажа.



После возвращения из Уханя самолета с эвакуированными на фоне распространения нового смертельного коронавируса на карантин закроют около 100 человек.

