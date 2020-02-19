В Украине ни одного случая заболевания коронавирусом - Минздрав
По состоянию на 19 февраля в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19, который распространился в Китае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Граждан Украины и иностранцев с КНР в Украину эвакуирует 20 февраля чартерный самолет. Его команда будет состоять из 16 членов экипажа.
После возвращения из Уханя самолета с эвакуированными на фоне распространения нового смертельного коронавируса на карантин закроют около 100 человек.
Источник: УНН
13:06
Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты