Принцу Гарри и Меган Маркл запретили использовать титул герцогов Сассекских

Отход от королевской семьи повлек для принца Гарри и его супруги Меган Маркл серьезные перемены.



Кроме того, что супруги обязалась самостоятельно себя обеспечивать и покрывать все расходы, на днях выяснилось, что королева Елизавета ІІ запретила Меган и Гарри использовать имя "герцоги Сассекские". Это означает, что с этого момента супруги не имеют права называть себя герцогами Сассекскими на публике, передает officiel-online.com.



Также им нельзя использовать слово "королевский" (Royal) в проектах, над которыми они работают, и им придется найти новое название для их официального сайта, благотворительного фонда, а также для аккаунтов в соцсетях. Королевские репортеры получили на этот счет следующий комментарий: «Поскольку герцог и герцогиня Сассекские больше не будут выполнять официальных обязанностей и обретут финансовую независимость, использование слова Royal требует пересмотра».



Ранее пара собиралась зарегистрировать название Sussex Royal как торговую марку для использования в ряде предметов, таких как книги, учебные материалы, канцелярия и одежда.



Несмотря на то что Елизавета ІІ полностью поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл, в ходе многочисленных встреч с чиновниками было принято решение, что они полностью уйдут в отставку.

