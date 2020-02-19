В Днепре бойцы КОРДа освободили похищенную ради выкупа женщину

В Днепре члены преступной группы под угрозой оружия похитили предпринимательницу и требовали у нее $300 тыс., сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Днепропетровской области.



"По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий. Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон", - говорится в сообщении.



Во время движения по ул.Феодосийской г.Днепр спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их



"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", - отметил Воликов.



Сейчас все они задержаны. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.



По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

