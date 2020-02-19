Операция в Идлибе может начаться в любой момент – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в сирийском Идлибе. Об этом он сказал во время выступления в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, сообщает Анадолу в среду, 19 февраля.



"Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму Асада и его сторонникам. У режима остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в сочинском соглашении. Это – наше последнее предупреждение", – сказал Эрдоган.



Турецкий лидер подчеркнул, что "Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона".



Эрдоган также отметил, что ни одна из встреч по урегулированию ситуации в Идлибе, которые ранее проводили Россия и Турция, не принесла ощутимых результатов.



Переговоры будут продолжены, однако ясно, что мы очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию", – заявил он.

