Xiaomi на фоне коронавируса запатентовала умную защитную маску

Компания Xiaomi зарегистрировала патент в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), в котором описывается устройство под названием «умная маска».



Как следует из патента, маска оснащена вычислительным блоком, процессор которого обрабатывает все поступающие от сенсоров данные. Собранные данные будут сохранены в самой маске с помощью модуля хранения, а также могут быть переданы на другие устройства благодаря модулю связи.



Для обеспечения работоспособности всех сенсоров и модулей в маске имеется батарея, которая также питает стандартный воздушный фильтр, пишет itc.ua.



Что касается сенсоров, маска оснащается акселерометром и гироскопом (помогут маске определить, движется ли пользователь или находится в неподвижном состоянии), а также рядом датчиков, которые будут регистрировать такие данные, как общее время ношения, поглощение загрязнений, объём дыхания, показатели дыхания и другие.



С помощью модуля связи маска может подключаться к мобильному приложению, которое будет показывать все данные в режиме реального времени, а также предоставлять информацию о погоде и качестве воздуха в городе пользователя. Умная маска также сможет обнаружить потенциальные нарушения дыхания, а также будет способна порекомендовать более здоровый метод дыхания.



Следует отметить, что это всего лишь патент. Пока нет сведений, планирует ли Xiaomi вывести на рынок такую умную маску.

