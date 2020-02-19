Экс-невесту Кличко снова избил бойфренд

Актрису и бывшую возлюбленную украинского спортсмена Владимира Кличко, Хайден Панеттьери снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон. Об этом пишет TMZ.



Отмечается, что инцидент произошел в День всех влюбленных. Во время задержания Брайан был очень пьян и сам свидетельствовал против себя, а следы избиения на Хайден были очевидны – ее лицо было красным и опухшим, а на левой руке виднелись царапины и гематома.



Известно, что в прошлом году Брайану грозил срок за избиение актрисы, но его отпустили из-за отсутствия свидетелей. Мало того, после этого случая они снова сошлись.

