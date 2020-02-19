НАБУ и САП сообщили о подозрении начальнику Бердянского морпорта

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", сообщает пресс-служба САП.



"В среду, 19 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что причинило ущерб в размере около 2,5 млн грн начальнику государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт", - говорится в сообщении.



Так, действия начальника порта квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, в рамках расследования дела, детективы задержали еще трех человек, вероятно причастных к совершению преступления, а именно: заместителя начальника и инженера морпорта, а также бывшую руководительницу коммерческой компании.



"Следствием установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не доставленное оборудование. Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму 2,49 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы", - добавили в САП.



Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.

