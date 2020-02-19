В Украине на 34% превышен эпидпорог на грипп и ОРВИ - МОЗ

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболело более 240 тысяч человек. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения, что на 34,4% больше эпидемического порога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.



"За прошедшую неделю (10-16 февраля) на ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 тысяч населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине" , - говорится в сообщении.



Также, сообщается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.



"В Харьковской, Луганской областях и городе Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности", - отмечается в сообщении.

