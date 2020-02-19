Документы Кабмина за два месяца планируют перевести в "цифру"
В течение двух месяцев в правительстве планируют полностью перевести в электронный формат ведение актов, законопроектов, постановлений и распоряжений.
Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 19 февраля в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
"Один из важных аспектов диджитализации - это перевести в электронную форму все, что касается норм проектных актов Кабинета Министров. Мы уже сегодня ввели это в экспериментальном режиме на уровне секретариата и в течение месяца-двух хотим перевести в электронную форму все другие министерства", - сказал он.
Дубилет добавил, что диджитализация этих актов позволит отслеживать путь и стадии этих документов.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины отменил дублирование э-деклараций на бумаге.