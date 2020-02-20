Стало известно, куда и во сколько приземлится самолет из Уханя с украинцами

Из аэропорта Ухань вылетел самолет компании SkyUp. Рейс осуществляет Боинг 737-73V.



Он эвакуирует украинцев и иностранцев из китайской провинции Хубэй - очага китайского коронавируса.



Дистанция - 7087 километров. Время в пути составит 19 часов и 40 минут. Пиземлится он в "Борисполе".



Об этом стало известно "Стране" из онлайн-сервиса radarbox24.



Когда прилетит и где приземлится самолет с украинцами из Китая



В перелет 19 часов и 40 минут включены остановка и дозаправка. Это запланировано в Казахстане, где также сменится экипаж и выйдут два казахстанских гражданина.



По графику самолет приземлится в аэропорту "Борисполь" около 8.20 утра по киевскому времени. Отметим, что сведения об аэропорте прибытия Минздрав Украины засекретил. Но, как видим, они указаны в сервисе radarbox24.



Как сообщалось, на брифинге Минздрава представитель ведомства заявил, что место прилета и точное время приземления засекречено из-за панических настроений населения.

