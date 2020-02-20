МВФ видит три сценария развития Украины

Есть три сценария возможного развития Украины. Их на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве в среду, 19 февраля, описал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Первый. по его словам, предполагает полное реформирование и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.



В третьем сценарии – отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня.



Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине – это сценарий между вторым и третьим.



В то же время замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук отметил, что официальный показатель ВВП на душу населения в Украине занижен, так как в ней высок уровень теневой экономики (30-40%) и реальное население меньше учитываемого Госстатом (37 млн вместо 40-42 млн).



Напомним, рост ВВП Украины резко замедлился в конце 2019 года. Так, во втором квартале украинская экономика разогналась до 4,6%, а к концу года тем роста упал втрое.



Ожидается, что в 2020 году украинская экономика вырастет на 3,5%.

