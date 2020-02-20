ЛНР призвала Киев воздержаться от попыток дестабилизировать обстановку

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал Киев воздержаться от попыток дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.



Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР, а также повреждены жилые дома.



"Мы призываем украинскую сторону отказаться от попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. Народная милиция ЛНР готова к такому развитию событий и способна дать отпор агрессору", - сказал журналистам Лещенко.



Он добавил, что, по данным оборонного ведомства, совершенная украинскими силовиками "провокация была спланированной и имела две задачи".



"Основная задача – срыв вчерашнего заседания Совета безопасности ООН, на котором обсуждались вопросы выполнения Украиной минских договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе и обвинение народных республик в срыве действующего перемирия", - заявил Лещенко.



Второй задачей он назвал переключение внимания граждан Украины с внутренних политических и социальных проблем в стране.

