ЛНР призвала Киев воздержаться от попыток дестабилизировать обстановку

ЛНР призвала Киев воздержаться от попыток дестабилизировать обстановку

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал Киев воздержаться от попыток дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила об обострении ситуации у линии соприкосновения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об 11 обстрелах за сутки, в результате которых погиб ополченец и ранен житель ЛНР, а также повреждены жилые дома.

"Мы призываем украинскую сторону отказаться от попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения. Народная милиция ЛНР готова к такому развитию событий и способна дать отпор агрессору", - сказал журналистам Лещенко.

Он добавил, что, по данным оборонного ведомства, совершенная украинскими силовиками "провокация была спланированной и имела две задачи".

"Основная задача – срыв вчерашнего заседания Совета безопасности ООН, на котором обсуждались вопросы выполнения Украиной минских договоренностей по прекращению конфликта в Донбассе и обвинение народных республик в срыве действующего перемирия", - заявил Лещенко.

Второй задачей он назвал переключение внимания граждан Украины с внутренних политических и социальных проблем в стране.