В сети появилось видео со съемок сиквела "Венома"

Кадры со съемочной площадки сиквела фильма Marvel Веном появились в сети. Ролик опубликовали в Twitter-аккаунте Let’s Talk Carnage.



На кадрах запечатлен актер Вуди Харрельсона, предстающий перед многочисленными зрителями в образе суперзлодея Карнажа - Клетуса Кэссиди. По сценарию героя остановили полицейские, которые пытаются его застрелить.



Также в кадре видны работники площадки и много людей поодаль, а также слышны выстрелы.



Продолжение Венома в январе 2019 года начала снимать кинокомпания Sony.





Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



pic.twitter.com/KgMC7j7OyU