Эксперименты реабилитировали картофель в глазах диетологов

Университет Пенсильвания установил: ежедневное употребление картофеля обеспечивает организм калием, клетчаткой и прочими полезными веществами. Следовательно, это исключительно полезный продукт питания, отмечает "Российская газета". Пользу картофеля проверили на добровольцах.



Ученые фиксировали у добровольцев уровень сахара в крови, показатели холестерина, инсулина, артериального давления. Принималось во внимание качество диеты (количество продуктов и продуктовый состав рациона). Выяснилось: картофель, по сравнению с рисом, белым хлебом и макаронами, самый полезный гарнир.



Правда, этот вывод актуален для людей без проблем со здоровьем, которые ели запеченный картофель или приготовленный на пару. Специалисты говорят: "Важно оценить, как регулярное употребление картофеля повлияет на здоровье людей из других групп, например, на добровольцев с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний".

