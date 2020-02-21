Исследование показало, почему недосып опасен для фигуры

Если женщина страдает от хронического недосыпа, она чаще переедает, предпочитает вредные продукты и имеет лишний вес, пишет "Российская газета" со ссылкой на Колумбийский университет. И это замкнутый круг, так как переедание само по себе вызывает бессонницу.



Согласно статистике, женщины в большей степени подвержены бессоннице и ожирению. Причина - гормональные особенности и обилие дел. Был проведен анализ питания и сна у 495 женщин 20-76 лет. Оказалось, женщины, часто просыпавшиеся ночью, потребляли на 143 калории больше ежедневной нормы, отдавая предпочтение продуктам с добавленным сахаром.



Женщины, которым на засыпание требовалось более часа, потребляли на 426 калорий больше. А бессонница давала 216 лишних калорий. При любых нарушениях сна отмечалась тяга к большим порциям (на 100-150 граммов больше нормальных). Судя по всему, недосып стимулировал сигналы голода, подавляя сигналы сытости в мозге.

