Какие бокалы нужны для домашней сервировки

Праздничное застолье отличается от обычного обеда не только составом блюд и количеством сидящих за столом людей. Для создания нужной атмосферы необходимо использовать особую сервировку, подчас весьма сложную. А особенно чувствительные гурманы, старающиеся превратить в событие каждый приём пищи, уделяют внимание изысканной сервировке всегда.

Особенности правильной сервировки

На правильно подготовленном к праздничной трапезе или званому приёму столе присутствует самая разная посуда. Каждая тарелка имеет своё предназначение. В состав каждого прибора включается несколько разных ложек, вилок и ножей, расположенных особым образом. Не менее важно купить бокалы для различных напитков и правильно использовать их.

Напитки: обоснование важности специальной посуды

Люди неискушённые полагают, что спиртные и безалкогольные напитки можно употреблять из любой посуды, включая привычные стаканы и чайные чашки. К тому же различных видов бокалов так много, что разобраться во всём этом многообразии порой очень сложно. Такой подход тоже имеет право на существование, но только в домашнем повседневном обиходе, когда на стол подаются простые напитки, не имеющие особых органолептических качеств.

Если же планируется званый обед или праздничное застолье со спиртными напитками элитного толка, на стол просто необходимо поставить разные бокалы. Причин этой необходимости несколько:

Этикет. Бокалы — важная часть сервировки стола. Плавные изгибы, хорошее стекло или хрусталь, оригинальные формы украсят застолье.



Аромат и вкус напитка. Для разных напитков предназначены бокалы своего вида. Они помогают полнее раскрыться всем качествам спиртного.



Сохранение температуры. Хороший алкоголь употребляют при определённой температуре. Особенно важно поддерживать температуру охлаждённых напитков.



Крепость спиртного. Для крепкого алкоголя, который принято выпивать одним глотком, используют маленькие стопки или рюмки.

Основные виды посуды для спиртных напитков

Известно множество видов посуды для алкоголя. Иметь дома весь ассортимент сложно, дорого и бессмысленно. Но обзавестись основными видами бокалов нужно — это пригодится всегда. В домашнем баре должны присутствовать:

Бокалы для красного вина. Широкая средняя часть, высокая ножка, чаша заужена в верхней части. Объём до 300 мл.



Для белого вина. Похож на посуду для красного, но меньшего объёма — всего 150 мл.



Флюте. Для шампанского и игристых вин. Сильно вытянутая зауженная форма.



Рюмка для коктейлей. Ёмкость на ножке в форме конуса объёмом 150 мл.



Бокал для коньяка и бренди. Короткая толстая ножка, широкая чаша объёмом от 200 до 300 мл, заполняется только на треть.



Стопки и рюмки для водки. Рюмка имеет небольшую ножку, у стопки ножки нет. Объём около 40 мл.

Такой комплект уместен при домашнем использовании. В барах и ресторанах посуды разных видов намного больше.