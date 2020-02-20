Протестующим в Новых Санжарах пригрозили уголовной ответственностью

Из-за протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных украинцев из Уханя полиция проводит разъяснительную работу с агрессивными активистами. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.



По его словам, в поселке проходит акция протеста.



"Когда работники полиции просили разблокировать дорогу, те, кто заблокировал, отказались выполнять требования полицейских. При попытке разблокировать данную дорогу несколько человек агрессивно настроенных вступили в противостояние с полицейскими, и произошло столкновение", - отметил Сулаев.



Он также сообщил, что наиболее активных и агрессивно настроенных людей оттеснили от толпы.

