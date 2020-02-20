Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Нефедова

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство о совершении преступления группой лиц, где фигурирует глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.



"11 февраля 2020 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил жалобу на бездействие детективов НАБУ. Этим же постановлением он обязал уполномоченных лиц внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовных правонарушениях. По утверждению истца, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за содействие в поставке товаров с нарушением норм законодательства, а его обращение к НАБУ по этому поводу остались без надлежащего реагирования", - говорится в сообщении.



Сообщается, что жалоба заявителя на бездействие относительно внесения данных в ЕРДР была удовлетворена частично, поскольку в ходе судебного заседания установлено, что заявитель предоставил информацию о возможном факте совершения должностными лицами государственного органа уголовного преступления, в результате чего был нанесен ущерб в размере, который пятсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.



"Следственный судья пришел к выводу, что сведения, изложенные в заявлении, содержащие объективные данные, свидетельствующие о совершении уголовных преступлений, подследственных НАБУ", - отмечается в сообщении.

