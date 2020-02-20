Уборка в машине принесла мужчине 250 тысяч долларов

В США уборка в машине принесла местному жителю четверть миллиона долларов. Об этом сообщает портал UPI.



Житель города Чапин, штат Южная Каролина, США, принялся за уборку своего автомобиля. Когда мужчина, пожелавший сохранить анонимность, пропылесосил салон, то нашел 20 монет по 25 центов.



Водитель решил избавиться от мелочи и купил билет мгновенной лотереи Maximum Money. Проверив результаты, американец узнал, что сорвал джекпот в размере 250 тысяч долларов.



Американец не сразу поверил в свой выигрыш и несколько раз переспросил у продавца. Мужчина отмечает, что теперь расплатится с долгами и сможет позаботиться о своей семье и немного повеселиться.

