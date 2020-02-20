Цветы к 8 Марта: как выбрать букет и зачем нужна его достака?

Скоро самый красивый праздник. Восьмой день весны невозможно представить без ярких и нежных цветов. Не всегда обязательно дарить золото или дорогой французский парфюм. В Международный женский день простой букет с тюльпанами будет лучше сувенира или бытового гаджета. Естественная красота в эту дату намного круче, чем одежда, косметика или книги.

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Цветы к 8 Марта с доставкой

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Вариант букета к 8 Марта: кому и что следует подарить

В такой светлый день и праздник всегда актуальны букеты тюльпанов. Помните про бабушку и тётю, коллегу по работе и лучшего бизнес-партнёра. В нашей жизни много дам, которые делают массу добрых дел, помогают по хозяйству, опекают нас просто так. Длинноногая блондинка уже завтра уйдёт к другому, а верный секретарь будет вести бумаги фирмы, помнить про чай и кофе, переживать за успех предприятия.





Красивые и милые растения способны превратить гадкого утёнка в настоящую белоснежную принцессу из сказки. Ну а для жены или шикарной невесты 8 Марта актуальны корзины тюльпанов. Глупо жадничать! Любые траты вернутся неоценимой любовью и теплом, уютом и преданностью.

Не всегда стоит зацикливаться на розах и тюльпанах. В наше время ценятся букеты с ирисами. Из всех весенних цветов именно это наименование отличается нежностью, утончённой красотой, невинностью. Это отличный дамский вариант, такую композицию может вручить дочь матери, коллега начальнице или подчинённой. Растение известно человечеству несколько тысяч лет. О нём слагают массу легенд. С ирисами связаны многие тайны, волшебные истории, удивительные события. Их дарили царицам и пленницам, возлюбленным и близким родственникам. Каждый, кто подарит букет необычного цвета, имеет право на свою собственную притчу или мистическую сказку. Весенний день будет намного ярче, если эту красоту получит любимая сестра или милый объект любви.





Если у Вас достаточно средств и времени, то можно быть оригинальным, изобретательным. Именно это торжество даёт возможность удивить и очаровать. Подарите своей даме седьмого числа розы, ссылаясь на занятость в праздник. Можно придумать легенду, что на 8 Марта может произойти провал в памяти, и про букет не вспомнит голова. Подруга смутится, но дар примет. Но в главный весенний день подарите 101 тюльпан, чтобы девушка была удивлена такому повороту событий. Ну а девятого числа просто пошутите, изобразите ситуацию, что якобы забыли про 8 Марта, вручите третий букет. Ей уже будет всё равно, какие цветы Вы подарили. У неё будет кружиться голова от счастья. Поверьте, уже через несколько дней она произнесёт заветное "да", ключик от её сердца будет в Ваших надёжных руках. Метод опробован не только мною, но и моими друзьями! И помните: доставка цветов по Киеву всегда выручит! Это идеальный друг и точка опоры в сумбурный праздничный день.