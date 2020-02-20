Более 1,2 тыс. украинцев обратились на "горячую линию" по противодействию домашнему насилию

Более 1,2 тыс. граждан уже обратились на "горячую линию" экстренного реагирования по противодействию домашнему насилию, сообщил заместитель министра социальной политики Украины Сергей Нижинский.



"По состоянию на вчера (19 февраля - ИФ) 1265 обращений уже состоялось на данную горячую линию. Это при том, что это пилотный проект... Сейчас уже предоставлено около 16 специалистов, подготовлено на надлежащем уровне", - сказал Нижинский на форуме в Киеве в четверг.



Он также отметил, что по данным министерства, на сегодня уже верифицировано 150 тыс пострадавших от домашнего насилия в Украине.



Также, по словам замминистра, Министерство социальной политики Украины совместно с Офисом президента разрабатывает проект приказа по качеству, структуре и местонахождению приютов для пострадавших от домашнего насилия.



Как сообщалось, в начале февраля в Украине заработала "горячая линия" по противодействию домашнему насилию по номеру 1547.

