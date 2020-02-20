В пятницу и субботу в Украине сохранится теплая погода

В ближайшие двое суток, 21 и 22 февраля, кардинальные изменения погодных условий в Украине не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу, 21 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь в западных и юго-восточных областях днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром на большей части территории, кроме востока и северо-запада, туман. На дорогах восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.



В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег, температура в течение суток 3-8° мороза.



В Киеве - без существенных осадков. Ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 февраля самая высокая температура была зафиксирована днем на отметке 10,4 градусов тепла в 2014 году, а самая низкая - ночью на отметке 22,1 градуса мороза в 1929 году.



В субботу, 22 февраля, в Украине без осадков, лишь в ночью в восточной части местами небольшой мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днём в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.



В Карпатах ночью небольшой снег, днём без осадков, температура воздуха ночью и днём 1-6° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

