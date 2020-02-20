В Новых Санжарах протестующие жгут шины

В поселке Новые Санжары Полтавской области протестующие против размещения эвакуированных из Уханя украинцев жгут шины возле санатория МВД. На место стянули бойцов Национальной гвардии и несколько единиц бронетехники. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя полиции области Юрия Сулаева.



По его словам, с утра пытались перекрывать дорогу междугородного сообщения. На данный момент протестующие палят шины.



"Сейчас продолжается переговорный процесс. Работники полиции призывают людей не прибегать к силовым противостояниям. Акция протеста еще продолжается, люди находятся на улице. С ночи до утра там находилось всего 80 человек. Сейчас там несколько сотен людей", - заявил Сулаев.



Также по его словам, в Новых Санжарах находится до 100 правоохранителей.



"Сначала там работали полицейские местного райотдела. После того, как возникла эскалация, были направлены дополнительные силы Национальной гвардии. Там несколько автобусов, которые привезли нацгвардейцев и несколько единиц бронетехники. Сейчас она не используется, но в случае необходимости может быть использована для разблокирования дороги", - заявил Сулаев.



Он также сообщил, что правоохранители проводят разъяснительную работу с агрессивными активистами.







"Когда работники полиции просили разблокировать дорогу, те, кто заблокировал, отказались выполнять требования полицейских. При попытке разблокировать данную дорогу несколько человек агрессивно настроенных вступили в противостояние с полицейскими, и произошло столкновение", - отметил Сулаев.



Он также сообщил, что наиболее активных и агрессивно настроенных людей оттеснили от толпы. Сулаев отметил, что имеет информацию о 12 активистах.



"Им разъяснили, какие могут быть последствия за нарушения требований действующего законодательства. Им разъяснили, что может быть не только административная, но и уголовная ответственность", - сказал Сулаев, отметив, что пока задержанных нет.

