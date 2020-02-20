В Раде не исключают созыв внеочередного заседания из-за закона о рынке земли

В аграрном комитете Верховной рады не исключают созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Об этом заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.



Он заверил, сегодня нардепы вряд ли будут продлевать заседание парламента.



"Продолжить заседание, я думаю, можно. Но это пусть решает зал, парламент. Сегодня такого решения не было", - заявил Сольский.



Он отметил, что рассмотрение поправок в закон об "Обращении земли" уже стоит завершать скорее.



"Это возможно. Ко мне пока не подходили с подписями (по поводу внеочередного заседания ВРУ, - ред.). Такие идеи время от времени возникают. Если сегодня-завтра зал скажет "хватит", давайте сделаем так. Мое мнение - стоит это делать", - сказал нардеп.



Напомним, фракция "Слуга народа" пока не достигла договоренности с оппозицией в вопросе ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Так, в СН постоянно идут переговоры с депутатами из ОПЗЖ по снятию части поправок.

