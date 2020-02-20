"Люди подавлены": Кучер рассказал о психологическом состоянии эвакуированных украинцев

Люди, которых эвакуировали из Уханя, подавлены тем, как их воспринимают в Украине. Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.



"Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - отметил он.







Напомним, самолет в аэропорту Харьков приземлился в 11:50.



PQ1117 из Киева в Харьков был запланирован на 11:40.



В 11:10 самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя после дозаправки вылетел из аэропорта "Борисполь".



Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправился горючим и вылетел в Международный аэропорт Харьков.



Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.



В Новых Санжарах в Полтавской области люди митингуют из-за возможного размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории в области.

