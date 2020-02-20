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- "Люди подавлены": Кучер рассказал о психологическом состоянии эвакуированных украинцев
"Люди подавлены": Кучер рассказал о психологическом состоянии эвакуированных украинцев
Люди, которых эвакуировали из Уханя, подавлены тем, как их воспринимают в Украине. Об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
"Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают не очень хорошо. Это смущает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - отметил он.
Напомним, самолет в аэропорту Харьков приземлился в 11:50.
PQ1117 из Киева в Харьков был запланирован на 11:40.
В 11:10 самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя после дозаправки вылетел из аэропорта "Борисполь".
Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправился горючим и вылетел в Международный аэропорт Харьков.
Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
В Новых Санжарах в Полтавской области люди митингуют из-за возможного размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории в области.