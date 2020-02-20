Полтавский облсовет соберется на внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах

Полтавская областная Рада 21 февраля проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Китая украинцы. Об этом сообщил у себя в Facebook глава облсовета Александр Беленький, передает УНН.



"Завтра на 10:00 собираю внеочередную сессию Полтавского областного совета по ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей", - написал Беленький.



Комментируя место изоляции эвакуированных из Китая украинских граждан, он отметил, что облсовет не уполномочен принимать такие решения.



"Хочу отметить: местные власти особо никто не сообщал о таком решении. Даже директору департамента здравоохранения. Поэтому, не приписывайте нам действий и поступков, которые вызывают общий резонанс. Для ответа на все вопросы завтра объявляю внеочередную сессию, куда приглашаем руководство МОЗ", - добавил глава ОГА.

