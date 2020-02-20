Дочь Стивена Спилберга стала порноактрисой

Приемная дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга Микаэла определилась с выбором профессии. Девушка в свои 23 года решила стать порноактрисой. Для видео 18+ она выбрала псевдоним Sugar Star, пишет The Sun.



Микаэла уже разместила несколько видеороликов собственного производства на сайте PornHub, однако пока временно их скрыла. Начинающая порноактриса - законопослушна, она ждет одобрения ее заявки на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.



"Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной", - отметила дочь Спилберга после того, как приступила к работе.



Девушка уже сообщила новость приемным родителям. По ее словам, они были "заинтригованы, но не расстроены".



"Это мое тело, моя жизнь, мой заработок и мой выбор. Я не обязана ни одному человеку чем-либо только из-за известного имени", - подчеркнула будущая порнозвезда.



Также не против ее откровенных видео и ее жених - 47-летний профессиональный игрок в дартс Чак Панков. Отмечается, что невеста решила не портить с ним отношения и будет сниматься в роликах соло.



Также добавим, что в последние годы девушка страдала от анорексии, пограничного расстройства личности и лечилась от алкоголизма.

