Аваков прибыл в Новые Санжары

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в пгт Новые Санжары (Полтавская область), где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя (КНР).



"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новых Санжар. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на странице в Фейсбуке.



Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".



Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.). Там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Глава Полтавской ОГА Синегубов в настоящее время находится в пгт Новые Санжары, куда выехал утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить в медицинском центре Внутренних войск МВД Украины "Новые Санжары".

