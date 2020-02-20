Эвакуированные из Уханя украинцы покинули Харьковский аэропорт

После проверок в аэропорту Харькова, эвакуированные граждане Украины и иностранцы в сопровождении полиции автобусами выехали из Харьковского аэропорта, сообщает корреспондент УНН.



В 13:40 6 автобусов с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами в сопровождении полиции и автомобилями скорой медицинской помощи выехали из Харьковского аэропорта и, вероятно, направляются в Новые Санжары, где их должны доставить на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.



На борту самолета работали врачи и проверили состояние эвакуированных из Уханя пассажиров.



Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что ближайшие 2,5-3 часа самолет продезинфицируют. Дезинфекция также будет багажа граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из Уханя.



Самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Перед этим самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.



В эвакуационном списке 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из Уханя вчера вечером и сделал остановку в Алматы.



Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

