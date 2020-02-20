Telegram продлили запрет на продажу криптовалюты

"В США начались первые очные слушания по делу Комиссии по ценным бумагам против Telegram", - говорится в сообщении.



По итогам первого заседания суд на неопределенный срок продлил запрет на выпуск криптовалюты Gram и пообещал вынести окончательный вердикт до 30 апреля. На эту дату был перенесен официальный запуск блокчейна TON.



"Комиссия продолжила утверждать, что считает криптовалюту Gram незаконно выпущенным ценным бумагам. По мнению регулятора, Telegram должен регистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами", - подчеркивает издание.



Вместе с тем, судья призвал стороны сконцентрироваться на экономической сути Gram. Также судья поинтересовался, насколько проект готов к запуску и что произойдет, если основатели компании "бросят TON, заберут деньги и уедут на острова".



Адвокат Telegram заявил, что если суд примет решение о полном запрете криптовалюты Gram, то компания отменит запуск и вернет средства инвесторам.

